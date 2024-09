Nach einem verhaltenen Start rückte der Leitindex SMI rasch in die Gewinnzone vor. Am Morgen hatte die KOF für die Schweizer Wirtschaft eine langsamere Erholung angekündigt und auch die Experten der UBS gestützt auf Finanzanalysten sagte trübere Wirtschaftsaussichten voraus, was die hiesigen Aktien aber nicht bremsen konnte. Im Gegensatz dazu büssten europäische Indizes wie der deutsche Dax und der französische Cac 40 an Teerrain ein - nicht zuletzt wegen schwachen Wirtschaftsprognosen für Deutschland vom Vortag. Für positive Stimmung sorgte laut Händlern im hiesigen Markt noch die am Vortag bekanntgegebene Unterstützung für die chinesische Wirtschaft durch die People's Bank of China.