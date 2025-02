Insgesamt hätten sich die Anleger vor der Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag allerdings eher zurückgehalten, hiess es im Handel. Die Märkte hofften nun auf eine grosse Koalition von CDU und SPD, die für eine wirtschaftsfreundlichere Politik in der grössten Volkswirtschaft Europas sorgen könnte. Aus den USA kamen am Freitag durchzogene Konjunkturdaten, die kaum Orientierung boten.