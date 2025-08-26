So droht eine Eskalation im Handelsstreit der USA mit China, wo Trump Strafzölle von bis zu 200 Prozent in Aussicht stellt, falls Peking die USA nicht zuverlässig mit seltenen Erden beliefere. Dass solch drastische Massnahmen den Zusammenbruch des Handels bedeuten würden, ist auch dem US-Präsidenten bewusst. Darüber hinaus droht Trump auch all jenen Ländern, die ihre Digitalsteuern nicht abschaffen, mit neuen Zöllen und Exportbeschränkungen. Die EU zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Und die Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank wachsen angesichts der weiteren Attacken von Trump auf die Fed-Spitze. Neu will der US-Präsident die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung feuern. Als Grund nennte er Hypothekenverträge mit angeblich falschen Angaben. Cook wies die Vorwürfe zurück und betonte, um ihren Posten kämpfen zu wollen. US-Konjunkturdaten blieben in dieser Gemengelage ohne Einfluss auf das Handelsgeschehen.