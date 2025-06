Auch die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten verpufften im Markt, obwohl die Inflation das vierte Mal in Folge weniger stark als erwartet angestiegen ist. Der von vielen befürchtete Zollschock bei der Inflation zeigte sich weniger deutlich, was sich laut Analysten aber die nächsten Monate ändern könnte. Eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed werde es bei der nächsten Sitzung vermutlich noch nicht geben. Jedoch wurde eine Zinssenkung in absehbarer Zeit wahrscheinlicher, hiess es im Markt. Die positiven Effekte an den Märkten hielten sich daher in Grenzen. Laut Händlern scheint ein Teil schon in den Kursgewinnen der vergangenen Wochen eingepreist zu sein. Insgesamt bliebe die Unsicherheit aber gross, was nicht zuletzt in der sprunghaften Politik von Trump begründet liege.