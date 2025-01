«Leitzinssenkungen des Fed sollten nun erst einmal für eine längere Zeit vom Tisch sein», meint ein Analyst. Die Bank of America (BofA), die bislang noch zwei Senkungsschritte um je 25 Basispunkte in diesem Jahr prognostiziert hatte, sieht nun gar das Risiko einer Zinsanhebung als nächsten Schritt. Goldman Sachs änderte die Prognose für 2025 von drei auf zwei Senkungen. Für Zinssenkungen bestehe aus konjunktureller Sicht kein Grund und zudem sei die Inflation noch nicht besiegt, meinte auch ein Händler. Zudem dürfte Donald Trump immer wieder für Störfeuer sorgen. Bevor er in einer Woche offiziell ins Weisse Haus zurückkehrt, steht Investoren eine ereignisreiche Woche bevor: Sowohl von Unternehmens-, als auch Datenseite.