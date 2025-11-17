Dabei rutschte der Leitindex SMI nach einem freundlichen Start zunächst stetig ab, bevor er sich im späteren Handel wieder fangen und die Kursabschläge noch etwas eingrenzen konnte. Händler sprachen von der Konsolidierung der Vorwochengewinne (+2,7 Prozent). Nun hätten dem Markt Impulse für weitere Avancen gefehlt, hiess es. Zudem hätten sich die Anlegenden vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag zurückgehalten. Davon erhofften sie sich endlich wieder Hinweise über die mögliche Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt waren die Zinssenkungserwartungen an das Fed vor allem aufgrund von Aussagen von Fed-Vertretern merklich gesunken. Offizielle Daten wurden wegen des Shutdowns ja einige Zeit weder erhoben noch veröffentlicht.