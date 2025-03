Die Unsicherheit zeigte sich auch im Volatilitätsindex VSMI, der auf den höchsten Stand seit August 2024 stieg. Beim SMI kam es nach den bisherigen Rekordjagden zu Gewinnmitnahmen, wie am Markt zu hören war. Relativ gut hielten sich die defensiven Werte, was den SMI vor grösseren Verlusten wie in anderen europäischen Märkten bewahrte. Dagegen gaben die US-Leitindizes im bisherigen US-Handel klar nach, unter anderem wegen der schwachen Tech-Werte. Hierzulande richtet sich der Blick der Anleger nun auf die morgen wieder an Fahrt gewinnende Berichtssaison. Insgesamt stehen im Wochenverlauf noch 25 Abschlüsse auf dem Programm, darunter zwei Blue Chips.