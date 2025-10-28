Besonders international hat die laufende Woche noch einiges zu bieten. «Hier kommen mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet einige wirkliche Schwergewichte», sagte ein weiterer Händler. Zudem legen noch Apple und Amazon Ergebnisse vor. Sollten die Zahlen nicht überzeugen, könnte die KI-Rekordjagd an der Wall Street ein rasches Ende nehmen. Derweil richtet sich der Blick auf die am Markt bereits vollständig eingepreiste Fed-Zinssenkung am Mittwochabend. Es folgen die Sitzungen von EZB und Bank of Japan am Donnerstag. Darüber hinaus richtet sich der Fokus auf das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, bei dem es um die Vermeidung eines Handelskriegs geht.