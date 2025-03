Wie bei der SNB war auch die Entscheidung der US-Notenbank Fed, ihre Leitzinsen unverändert zu lassen, keine Überraschung. Das Fed hat gleichzeitig die ungewöhnlich hohe Unsicherheit betont. In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe indes nicht ganz so deutlich zugelegt wie erwartet. Nach zwei Rückgängen in Folge stieg ihre Zahl in der vergangenen Woche um 2000 auf 223'000. Die Daten signalisieren nach wie vor einen robusten Arbeitsmarkt in der grössten Volkswirtschaft der Welt, was gegen eine Zinssenkung des Fed spricht. Auch die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet.