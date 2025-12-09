Derweil setzte sich bei Beobachtern vermehrt die Ansicht durch, dass nach der Dezembersenkung höchstwahrscheinlich einige Monate ins Land gehen werden, bis die Geldpolitik erneut gelockert werden könnte. «Dann hätten alle die, die bislang noch mit bis zu vier Senkungen für 2026 rechnen, auf Sand gebaut», meinte ein Marktanalyst. Die zurückhaltende Sicht spiegelte sich auch in den steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen wider.