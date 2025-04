Als Stütze des SMI erwiesen sich die Schwergewichte, allen voran Novartis (+1,6 Prozent). Der Pharmakonzern will in den USA in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung investieren. Auch Branchenkollege Roche (+0,3 Prozent) denkt weiterhin über einen Ausbau der bereits bedeutenden Präsenz in den USA durch zusätzliche Investitionen nach. Sandoz gewannen 0,9 Prozent. Zudem legte das dritte Schwergewicht Nestlé um 0,8 Prozent zu. An die Spitze der Gewinner fuhr der Lifthersteller Schindler (PS +2,4 Prozent) hoch.