Die deutlicher als erwartete Abschwächung der US-Inflation im Februar sei sicher eine willkommene Nachricht für die US-Notenbank Fed, kommentierte ein Marktökonom. Allerdings hätten die Fed-Verantwortlichen derzeit wohl andere Sorgen: Denn die von der Trump-Regierung bereits verhängten oder in Aussicht gestellten Zölle könnten die Teuerung in den kommenden Quartalen wieder erhöhen. Die EU kündigte am Mittwoch ihre Vergeltungsmassnahmen für die nun in Kraft getretenen Stahl- und Aluminiumzölle der US-Regierung an.