Ansonsten steht mit der Publikation des Sitzungsprotokolls der jüngsten Fed-Sitzung am Abend auch noch ein wichtiger Datenpunkt auf der Agenda. Bekanntlich hatte sich ein Fed-Mitglied für höhere und eines gegen Zinssenkungen ausgesprochen. Vom Protokoll erhoffen sich Anleger etwas näheren Aufschluss über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Bei dem in drei Wochen anstehenden Zinsentscheid sieht eine kleine Mehrheit der Analysten aktuell eine Zinspause auf die Märkte zukommen. Eine entscheidende Rolle für die nächste Fed-Entscheidung dürften dabei auch die erst am Donnerstag nachgeholten Daten zur Entwicklung des US-Jobmarktes im September spielen.