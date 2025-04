Einkaufsmanagerindizes im Blick

In der neuen Handelswoche, die wegen der Osterfeiertage in Europa erst am Dienstag startet, dürfte neben der Zollpolitik eine Reihe von Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger rücken. Geplant zur Veröffentlichung am Dienstag sind unter anderem Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im April. Erwartet werden am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum.