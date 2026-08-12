Der Wert des US-Aktienportfolios der Schweizerischen Nationalbank (SNB) stieg im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent und erreichte damit einen Rekordwert. Die Beteiligungen der Zentralbank an über 2300 in den USA börsennotierten Unternehmen beliefen sich zum 30. Juni auf 191,4 Milliarden US-Dollar, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten 13F-Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.