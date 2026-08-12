Der Wert des US-Aktienportfolios der Schweizerischen Nationalbank (SNB) stieg im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent und erreichte damit einen Rekordwert. Die Beteiligungen der Zentralbank an über 2300 in den USA börsennotierten Unternehmen beliefen sich zum 30. Juni auf 191,4 Milliarden US-Dollar, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten 13F-Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.
Die SNB profitierte damit von den steigenden US-Aktienmärkten zwischen April und Juni. Im zweiten Quartal 2026 verzeichnete der technologielastige Nasdaq ein Plus von mehr als 19 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 legte im selben Zeitraum ebenfalls kräftig zu und steigerte sich um rund 14 Prozent, der Dow Jones stieg um 12 Prozent.
Als einzige Nicht-Tech-Aktien befinden sich Eli Lilly (Pharma, Platz sieben) und Berkshire Hathaway (Platz zehn, Beteiligungen) in den Top Ten des US-Aktienportfolios der SNB. Die Aktie von Eli Lilly konnte im zweiten Quartal 26 Prozent zulegen.
Die SNB hält etwas mehr als ein Viertel ihrer Devisenreserven in Aktien. Während sich der Wert der US-Aktien im Besitz der SNB im zweiten Quartal steigerte, verzeichnete die Notenbank bei ihren Goldbeständen im selben Zeitraum einen Bewertungsverlust von 14,1 Milliarden Franken.
(Bloomberg/cash)