Der Swiss Market Index (SMI) ist in diesem Jahr einige Prozentpunkte gestiegen. Ob der Markt in den kommenden Monaten weiter zulegt, hängt vor allem davon ab, ob und wie stark die Zinsen in den USA und Europa gesenkt werden. Bei vier Fondsmanagern von Schweizer Aktien, die cash.ch befragt hat, herrscht jedenfalls eine verhalten optimistische Stimmung in Bezug auf die künftige Markt- und Konjunkturentwicklung. Denn die Fondsmanager haben in den letzten Wochen mehrheitlich Aktien zugekauft. Bei einigen Aktien warten sie auf Rücksetzer.