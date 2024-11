Die Schweiz gilt zu Recht als Paradies für VR-Präsidenten: Nirgends auf der Welt sind ihre Salärpakete höher. Die Mandatsträger begründen die üppigen Zahlungen gern mit ihrer einzigartigen aktienrechtlichen Verantwortung der strategischen Oberleitung, die in der Praxis allerdings kaum von den Usanzen in den USA oder Grossbritannien abweicht. Die Traumgagen lassen die europäischen Firmenlenker neidvoll in die Schweiz schauen – und ziehen besonders viele von ihnen an: Die Top-Verdiener Severin Schwan vom Pharmariesen Roche und Juan Carlos Torres Carretero vom Duty-free-Konzern Avolta mit jeweils 5,7 Millionen Franken stammen aus Österreich und Spanien – dort sind schon CEOs mit derartigen Salärvolumen dünn gesät.