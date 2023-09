Kunklun TECH

Der chinesische Videospiele-Entwickler will ChatGPT nach eigenen Angaben in den Browser «Opera» einbauen. Kunlun hatte 2020 die Mehrheit an dessen norwegischem Entwickler Opera Software übernommen. Parallel dazu will der Konzern eine chinesische Version von ChatGPT entwickeln, deren Programmcode frei einsehbar ist («Open Source»).