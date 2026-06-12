Der Tag der «Klempner»

Während die Anlegerinnen hitzig über die Börsenbewertung diskutieren, sind an der Wall Street die sogenannten «Plumber» - zu Deutsch Klempner - schon Monate vor dem Börsengang auf den Plan gerufen worden. Während der normale Klempner für die Rohrleitungen in einem Haus zuständig ist, kommt den Spezialisten rund um die US-Börse die Rolle zu, für einen reibungslosen Handel zu sorgen. Denn durch verstopfte Rohre, so die Anspielung, könnte der Handel beeinträchtigt werden und die Reputation der US-Finanzmärkte Schaden nehmen.