Nach dem Einzug in die Russell-Indizes am Freitag folgt ⁠zum 7. Juli die Aufnahme in den technologielastigen Nasdaq 100. Der Schritt dürfte ‌eine Welle passiver Investments auslösen, da Indexfonds ‌gezwungen sind, die Papiere ​in ihre Portfolios aufzunehmen. Allein für den Nasdaq 100 rechnet die Bank JPMorgan mit passiven Zuflüssen von 4,3 Milliarden Dollar. «Es gibt offensichtlich eine grosse Nachfrage, deshalb haben sie die Aufnahme in ‌den Index beschleunigt», sagte Morningstar-Analyst Michael Field. Der Analyst hält die Aktie des zwei Billionen Dollar schweren Konzerns, der damit fast ​so viel wert ist wie Amazon, jedoch für ​überbewertet.