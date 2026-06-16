‌Der US-Konzern ⁠von Unternehmer Elon Musk wolle für 60 Milliarden Dollar die Softwarefirma ⁠Anysphere übernehmen, teilte er am Dienstag mit. Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten ‌KI-Programmierassistenten Cursor solle im dritten Quartal 2026 abgeschlossen ‌werden. SpaceX hatte sich ​im April eine Option gesichert, das in San Francisco ansässige Startup für diesen Betrag zu kaufen oder alternativ zehn Milliarden Dollar für eine Partnerschaft zu zahlen. Die Ankündigung erfolgt wenige Tage nach dem Börsengang ‌von SpaceX an der Nasdaq, bei dem der Konzern mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet wurde.