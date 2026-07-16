Quartalsergebnisse rücken in den Fokus

Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt SpaceX eine der teuersten Aktien an der Wall Street. Ihr Kurs liegt beim 49-Fachen des Umsatzes je Anteilsschein. Der ​Elektroautobauer Tesla, der ​ebenfalls zum Firmenimperium des Milliardärs Musk gehört, kommt lediglich auf ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von 15. ⁠Einigen Experten zufolge ist die hohe Bewertung von SpaceX gerechtfertigt, obwohl der Konzern im vergangenen ​Jahr rund fünf Milliarden Dollar Verlust ⁠machte. Die Satelliten-Tochter Starlink fahre hohe Gewinne ein. Zudem könne SpaceX auf US-Staatsaufträge für Raketenstarts bauen.