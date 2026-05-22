Die Klage wirft dem an der Nasdaq kotierten Ostschweizer Unternehmen Verstösse gegen US-Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit angeblichen Geschäften mit illegalen Wettanbietern vor. Die Anklageschrift wurde Anfang dieser Woche beim Bundesgericht des Southern District of New York eingereicht und firmiert unter dem Namen «Smale v. Sportradar Group AG», wie BFA am Freitag mitteilte. Anleger können sich bis zum 17. Juli 2026 als Hauptkläger melden.