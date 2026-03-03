Der Schweizer Sportdaten-Anbieter ist aus einem kleinen Datenanbieter für Online-Wetten zu einem gewichtigen Sportdaten- und Technologieunternehmen gewachsen. Im September 2021 erfolgte der Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq. Zu den Kunden des Sportdatenanbieter zählen namhafte Sportverbände wie etwa die Fussballverbände UEFA und FIFA oder die US-Ligen NBA und NHL.