Von Januar bis März stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 311 Millionen Euro, wie das an der Nasdaq kotierte St. Galler Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei war das Umsatzwachstum mit einem Plus von 31 Prozent in den Vereinigten Staaten am stärksten. Im Rest der Welt konnte Sportradar um 12 Prozent zulegen.