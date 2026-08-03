Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde hingegen nach unten angepasst. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Sportradar nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 19 bis 21 Prozent nach bislang 23 bis 25 Prozent. Das bereinigte EBITDA wird neu bei 360 bis 368 Millionen Euro erwartet, nachdem bisher 390 bis 400 Millionen in Aussicht gestellt worden waren.