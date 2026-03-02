Dies teilte das an der Nasdaq kotierte Unternehmen mit Sitz in St. Gallen am Montag mit. Bei der Kooperation gehe es um die Überwachung von Wettkämpfen und die Bekämpfung von Spielmanipulation, so Sportradar. Der Vertrag umfasse KI-gestütztes Wettmonitoring sowie erweiterte Analyse-, Untersuchungs- und Risikobewertungsdienste für die Fifa und ihre 211 Mitgliedsverbände.