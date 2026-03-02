Dies teilte das an der Nasdaq kotierte Unternehmen mit Sitz in St. Gallen am Montag mit. Bei der Kooperation gehe es um die Überwachung von Wettkämpfen und die Bekämpfung von Spielmanipulation, so Sportradar. Der Vertrag umfasse KI-gestütztes Wettmonitoring sowie erweiterte Analyse-, Untersuchungs- und Risikobewertungsdienste für die Fifa und ihre 211 Mitgliedsverbände.
Sortradar decke internationale Wettbewerbe im Männer- und Frauenfussball, Konföderations- und Klubwettbewerbe sowie nationale Ligen und Pokalwettbewerbe ab. Seit 2017 wurden den Angaben zufolge über 600'000 Spiele im Auftrag der FIFA über das hauseigene Universal Fraud Detection System (UFDS AI) überwacht. Finanzielle Details wurden keine genannt.
(AWP)