Das gesamte Umfeld sei ausserdem alles andere als stabil, sagte ein Börsianer. Unter anderem bleibe die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank sowie Donald Trumps neue Zolldrohungen in Richtung China bestehen. Diese Unsicherheit bremste am Mittwoch auch die Nachfrage nach riskanten Anlagen in Kryptowährungen. Frische Impulse durch Konjunkturdaten stehen nun am Freitag mit dem PCE-Preisindex, dem Chicago Einkaufsmanagerindex sowie dem Konsumentenvertrauen der Universität Michigan an.