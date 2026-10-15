Weniger Abwärtsrisiken

Das Spezielle dieser drei ETFs zeigt sich bei der Kennzahl «Sortino Ratio». Dieses misst die risikoadjustierte Rendite einer Anlage, indem es nur das Downside-Risiko berücksichtigt. Das Sortino Ratio für den «Convergence Long/Short Equity ETF» liegt bei 3,26, beim «First Trust Long Short Equity ETF» bei 1,93 und beim «Militia Long/Short Equity ETF» bei 2,03. Im Vergleich dazu kommt der S&P 500 Index auf einen Wert von 1,7 Prozent. Das heisst, die drei Fonds sind gegen potenzielle Kursverluste besser aufgestellt als der Gesamtindex.