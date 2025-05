Gruppen im Vergleich

In Europa hegt man derweil die Hoffnung, dass die hiesigen Aktienmärkte wieder an das erfolgreiche erste Quartal anschliessen könnten, denn erst die Zollankündigungen von Donald Trump zogen dem Rally den Stecker. Interessant sind die Granolas primär unter dem Aspekt der Risikodiversifikation. Laut den Analysten von Goldman Sachs haben die Granola-Aktien in der Vergangenheit bessere risikoadjustierte Renditen erzielt - sprich die Rendite der Investition war höher im Verhältnis zum Risiko gemessen an der Schwankungsanfälligkeit.