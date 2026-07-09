Starbucks entwickelt In-House-Anwendungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren und Software-Programme ersetzen sollen, die das Unternehmen bislang von Microsoft und IBM kauft. Es geht beispielsweise um Systeme zur Nachverfolgung von Lagerbeständen und zur Wartung. Das geht aus einer internen Präsentation hervor, die der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt.