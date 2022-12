Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um 17 Prozent auf 13,32 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahr, wie der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten einen Umsatz von lediglich 12,57 Milliarden Dollar prognostiziert. Anziehende Geschäfte in den USA machten die Schwäche auf dem chinesischen Markt mehr als wett. In Nordamerika betrug der Umsatzzuwachs 30 Prozent. In China gingen die Erlöse wegen der Corona-Restriktionen dagegen um drei Prozent zurück. Der Nettogewinn blieb mit 1,33 Milliarden Dollar in etwa stabil.