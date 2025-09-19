Nach einer dicht bepackten Notenbankwoche sei es an den Märkten insgesamt wieder ruhig gewesen, hiess es im Handel. In der Nacht auf Freitag hatte die Bank of Japan auf Überraschungen verzichtet und den Leitzins unverändert belassen. In der kommenden Woche steht noch die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an, von der allerdings keine Leitzinsänderung erwartet wird.