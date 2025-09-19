Nach einer dicht bepackten Notenbankwoche sei es an den Märkten insgesamt wieder ruhig gewesen, hiess es im Handel. In der Nacht auf Freitag hatte die Bank of Japan auf Überraschungen verzichtet und den Leitzins unverändert belassen. In der kommenden Woche steht noch die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an, von der allerdings keine Leitzinsänderung erwartet wird.
Der Leitindex SMI schloss 0,50 Prozent höher bei 12'109,67 Punkten. Auf Wochensicht hat der SMI damit 0,7 Prozent verloren. Der SLI, in dem derzeit noch 31 Titel enthalten sind, stieg am Freitag um 0,31 Prozent auf 1994,13 und der breite SPI gewann 0,37 Prozent auf 16'812,63 Punkte. Im SLI schlossen 16 Titel im Plus und 15 im Minus
Im Fokus der Anleger stand allerdings der Börsengang der Swiss Marketplace Group (SMG), mit einer Marktkapitalisierung von über 4,7 Milliarden Franken das bisher grösste IPO in Europa im laufenden Jahr. Die Titel der Betreiberin von Onlineplattformen schlossen mit 49,00 Franken klar über dem Ausgabepreis von 46 Franken.
Die deutlichsten Kursgewinne bei den Bluechips entfielen derweil auf die UBS-Titel (+2,1 Prozent). Die Aktien der Grossbank, bei der offenbar die Diskussionen um eine mögliche Sitzverlegung ins Ausland wegen der drohenden Verschärfung der hiesigen Eigenmittelanforderungen weitergehen, kletterten am Nachmittag gar auf einen neuen Jahreshöchstwert.
Mit Kursgewinnen gingen auch die Titel des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (+0,8 Prozent) aus dem Handel, die zuletzt wegen den abrupten Wechseln in der obersten Führungsetage unter Druck gestanden hatten. Klare Avancen gab es auch für die Titel des Schokoladeproduzenten Lindt&Sprüngli (+1,1 Prozent).
Bei den Finanzwerten schlossen zudem die Titel des Versicherers Swiss Life (+0,7 Prozent) deutlich fester. Die Aktien des Branchenkollegen Zurich (+0,4 Prozent) legten ebenfalls zu, während Swiss Re (-0,1 Prozent) leicht nachgaben. Deutliche Abgaben erlitten die Aktien des Privatmarktspezialisten Partners Group (-2,4 Prozent).
Durchzogen zeigten sich auch typische zyklische Titel. Die Aktien des Zementkonzerns Holcim (+0,7 Prozent) konnten von einer positiven Studie der Analysten von Octavian profitieren, die ihre Kaufempfehlung bei deutlich angehobenem Kursziel bekräftigten. Auch die Aktien des Industriekonzerns ABB (+0,4 Prozent) legten zu.
Deutlich schwächer schlossen die Titel des Verpackungsspezialisten SIG (-6,7 Prozent), die am Vortag nach einer Gewinnwarnung und der Ankündigung eines Dividendenausfalls bereits um 24 Prozent abgesackt waren. Eine Reihe von Analysten korrigierte am Freitag ihre Kursziele deutlich nach unten, die Experten der US-Bank Morgan Stanley senkten ihre bisherige Kaufempfehlung auf «Equal Weight».
Noch heftigere Abgaben gab es für Kühne+Nagel (-9,1 Prozent) nach einer Ratingsenkung auf «Hold» von «Buy» durch die Deutsche Bank. Für den zuständigen Analysten stehen die makroökonomischen Indikatoren derzeit auf «Orange und Rot», weshalb er für den Logistikkonzern im dritten Quartal mit einem deutlichen Gewinnrückgang rechnet.
Am breiten Markt können Idorsia (+4,3 Prozent) erneut zulegen. Das Allschwiler Biotechunternehmen konnte eine Zulassung von Swissmedic für einen Blutdrucksenker vermelden. Die Titel des vor einer Komplettübernahme stehenden Metallbauers Zwahlen & Mayer (+25,9 Prozent) machten die Abgaben vom Vortag wieder gut.
(AWP)