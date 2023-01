Neben Gewinnerwartungen und einer günstigeren Bewertung europäischer Aktien leidet der US-Markt weiter unter dem, was die anhaltende Outperformance in den letzten zehn Jahren vorangetrieben hat: Das starke Gewicht von Megacap-Tech-Aktien. Tatsächlich hat sich der S&P 500 ohne Tesla, Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Meta seit dem Ende des dritten Quartals in Lokalwährungen eher auf dem Niveau des Stoxx 600 entwickelt. Der "Old-Economy-Index" Dow Jones Industrial ist sogar besser als das europäische Börsenbarometer oder der Dax gelaufen.