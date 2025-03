Doch kommt es tatsächlich so? Das steht auf einem anderen Blatt. Claudio Saputelli, Ökonom bei der UBS, will einen solchen Anstieg zwar nicht ausschliessen. Er rechnet in diesem und im nächsten Jahr mit Preissteigerungen von 3 bis 5 Prozent im Kanton Zürich an ausgewählten Lagen. Eine Entwicklung im gleichen Umfang wie in den letzten zehn Jahren erwarten aber weder der UBS-Ökonom noch die ZKB-Expertin Kubli. Es sei unwahrscheinlich, dass sich der Marktpreis in den nächsten zehn Jahren linear nach oben entwickeln wird, so der Tenor.