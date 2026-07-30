Google begründete in der vergangenen Woche die Anhebung seiner Investitionsziele auf 205 Milliarden Dollar ebenfalls mit einer rasant steigenden Nachfrage. Der Internetkonzern ‌musste wegen der hohen Ausgaben jedoch erstmals in der Firmengeschichte einen Abfluss liquider Mittel hinnehmen. Microsoft hält vorerst an seinen Investitionsplänen fest. Zudem fiel der Cash Flow des Softwarekonzerns im abgelaufenen Quartal überraschend hoch aus. Schätzungen der Beratungsfirma Gartner zufolge werden die weltweiten Investitionen in Rechenzentren ​2026 ​um mehr als 60 Prozent auf 822 Milliarden Dollar steigen. Die ⁠Experten der Bank Morgan Stanley rechnen damit, dass diese Summe im kommenden ​Jahr auf mehr als eine Billion ⁠Dollar anwachsen wird.