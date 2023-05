An den Twitter-, Insta- oder TikTok-Pranger gestellt, könnten Produzenten Preiserhöhungen rasch freiwillig zurückfahren — auch um drakonischere politische Reaktionen zu vermeiden. Donovan verwies auf die Kampagne zum Boykott von Hüttenkäse in Israel im Jahr 2011, in deren Folge die Preise rasch sanken. Auch die britische Medienkampagne “Rip off Britain” gegen überhöhte Lebensmittelpreise nach der Finanzkrise war Donovan zufolge sehr effektiv.