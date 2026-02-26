Die Aktie trat zunächst mehr oder weniger auf der Stelle, zog am Nachmittag jedoch spürbar an und gewann in Paris knapp sechs Prozent auf 6,87 Euro. Konzernchef Antonio Filosa schürte in einer Analystenkonferenz die Hoffnung, dass es im wichtigen Markt Nordamerika schnell wieder besser wird. Dieser dürfte am meisten dazu beitragen, dass das konzernweite Ergebnis 2026 wieder zulege, machte er deutlich. Das Kursplus ist aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein: Zu Jahresbeginn war die Aktie noch fast 10 Euro wert gewesen, vor knapp zwei Jahren wurden noch mehr als 27 Euro bezahlt.