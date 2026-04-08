Den Plänen zufolge soll Leapmotor Schlüsseltechnologien und -komponenten liefern, während Opel das Aussendesign gestaltet. Ein wesentlicher Teil der Entwicklung des Fahrzeugs mit ​dem Codenamen O3U ​solle in China stattfinden. Einem ⁠der Insider zufolge prüft Stellantis zudem, die Leapmotor-Technologie ​für die nächste Generation des ⁠Opel Mokka zu nutzen. Das Modell könnte künftig ebenfalls in Spanien ‌produziert werden, derzeit rollt er im Stellantis-Werk Poissy bei Paris vom Band. Auch gebe es erste Gespräche über die mögliche Entwicklung ‌eines Alfa-Romeo-Modells auf derselben Plattform in Saragossa, um die Kapazität des ​Werks zu optimieren. Die beiden Autobauer äusserten sich nicht zu den konkreten Plänen.