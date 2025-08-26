Der Grund dafür seien die damit verbundenen hohen Kosten, technische Schwierigkeiten und Bedenken über eine zu geringe Nachfrage der Kunden, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei geht es um hochautomatisiertes Fahren auf dem Level 3. Das bedeutet, dass der Fahrer in vorher festgelegten Situationen die Hände vom Lenkrad und seine Aufmerksamkeit vom Verkehr nehmen darf. Allerdings muss er bei Aufforderung wieder die Verantwortung übernehmen, wenn es die Verkehrssituation verlangt. Stellantis erklärte, die Level-3-Software nicht auf den Markt gebracht zu haben. Das Unternehmen lehnte jedoch eine Aussage dazu ab, ob das Programm gänzlich gestoppt wurde.