Um die Mittagszeit verlor das Papier in Paris zuletzt ein Viertel seines Wertes und markierte ein Rekordtief. Bereits am Vortag hatte der Kurs fast sechs Prozent eingebüsst. Auf Sicht von einem Jahr hat die Aktie über 60 Prozent an Wert verloren. Jefferies-Analyst Philippe Houchois sprach in einer ersten Reaktion von rekordhohen Belastungen bei Stellantis. Die grosse Aufräumaktion belaste die Aktie, könnte sich aber als das klärende Ereignis erweisen, auf das er gewartet habe, schrieb UBS-Analyst Patrick Hummel.