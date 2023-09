Die US-Autogewerkschaft UAW hat ihren Streik bei den drei grossen Herstellern GM, Ford und Stellantis auch über das Wochenende fortgesetzt. UAW-Chef Shawn Fain sagte am Sonntag dem Sender MSNBC, die Gespräche kämen nur langsam voran und man habe sich kaum angenähert. Die Verhandlungen mit GM sollten am Sonntag und mit Ford sowie der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis am Montag wieder aufgenommen werden. Dem Sender CBS sagte Fain auf die Frage, ob es in der neuen Woche zu Streiks in weiteren Werken kommen könnte, die Gewerkschaft sei bereit, «alles zu tun, was wir tun müssen».