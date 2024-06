Allerdings können durch die Adjustierung Brüche im Geschäftsmodell verpasst werden, da negative Resultate oft geschönt und unüblich positive Ergebnisse tiefer korrigiert werden. Investoren nehmen im ersten Fall das Risiko, in einer Value Trap zu landen und dies erst zu spät zu erkennen. Das KGV von Meyer Burger bewegte sich in den vergangenen zehn Jahren im Bereich von 2 bis 150, obwohl das Unternehmen in dieser Zeitspanne keine Gewinne aufwies. Der Aktienkurs büsste seither etwa 98 Prozent an Wert ein.