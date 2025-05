Zwar entwickelte sich die Bewertung des Telekomsektors mehrheitlich mit dieser des Gesamtmarktes, jedoch in zwei Phasen herrschten deutliche Differenzen. Von Juni 2013 bis Juli 2015 stieg die Bewertung des Telekom-Sektors sprunghaft an und der Kurs des Referenzindex avancierte um fast 70 Prozent. Der Gesamtmarkt, gemessen am Stoxx 600, wies in dieser Phase nur eine Kursperformance von etwa 40 Prozent auf. Werden Dividenden mitberücksichtigt, fällt die Performancedifferenz noch grösser aus. Umgekehrt fielen Telekomaktien in den Jahren 2020 und 2021 um etwa 8 Prozent. Der Gesamtmarkt legte in dieser Zeit um über 20 Prozent zu.