Denn ein grosser Teil der jüngsten Kursgewinne im Tech-Sektor lässt sich mit zurückgehenden Anleihenrenditen erklären. Die zuletzt in Europa und den USA sinkenden Inflationsraten scheinen den Zentralbanken im Moment mehr Handlungsspielraum für langsamere Zinserhöhungen zu verschaffen. Ein "Zins-Peak" wäre für Tech eine willkommene Situation, denn die Bewertung dieser Firmen an der Börse richtet sich nach den künftigen Erträgen, was wiederum stark von den Zinsen abhängig ist.