«Der entscheidende Faktor ist, weshalb die Zinsen wieder sinken», sagt Geissbühler. Erfolgt der Zinsrückgang aufgrund einer Konjunkturabschwächung oder gar einer Rezession, geraten typischerweise zyklische Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Grundstoffe und zyklische Konsumgüter unter Druck. Im Schweizer Markt sind das beispielsweise ABB, Amrize, Sika, Holcim, Adecco, Swatch oder Richemont. In einem solchen, von gesamtwirtschaftlicher Schwäche geprägten Umfeld profitieren häufig defensive Qualitätsunternehmen mit stabilen Cashflows und verlässlichen Dividenden, so der Raiffeisen-Anlagechef. Als defensive Qualitätstitel gelten hierzulande die Börsenschwergewichte Novartis, Roche und Nestlé. Investoren vertrauen erfahrungsgemäss aber auch auf Swisscom oder Givaudan als konservative Anlagen.