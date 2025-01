An der Börse in Amsterdam trieb eine Partnerschaft in den USA die Aktien des niederländischen Konzerns TomTom an. Die Titel des Herstellers von Navigationsgeräten und digitalen Landkarten schnellten um sechs Prozent nach oben. Der kalifornische Geoinformationssystem-Spezialist Esri werde die Karten und Verkehrsdaten von TomTom in seine Plattform integrieren, teilten die Niederländer mit.