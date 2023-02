Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl ab März die Ölförderung zu kürzen, trieb am Freitag die Ölpreise in die Höhe und befeuerte damit die Inflationssorgen. Bei deutlich steigenden Preisen befürchten Anleger letztlich auch weiter steigende Zinsen. Höhere Zinsen wiederum belasten tendenziell den Aktienmarkt, weil andere Anlageklassen dadurch an Attraktivität gewinnen. Am Anleihenmarkt legten vor dem Wochenende bereits die Renditen spürbar zu. Die Anleger warten nun mit Spannung auf die Inflationszahlen für Januar, die am kommenden Dienstag veröffentlicht werden.