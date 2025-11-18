Auffällig ist, dass die Korrektur von den grossen Technologiewerten ausgeht. Die Magnificent Seven liegen im November fast 4,5 Prozent im Minus, einzig Alphabet hält sich über Wasser. Die frühere KI-Euphorie weicht Skepsis – nicht zuletzt wegen der hohen Finanzierungskosten für den Ausbau der Infrastruktur. Amazon etwa gab erst am Montag eine neue Anleihe im Wert von 15 Milliarden Dollar aus. Meta gilt für Roque als «Seismograf» der laufenden Korrektur: Die Aktie ist inzwischen 24 Prozent unter dem August-Hoch.