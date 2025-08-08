Temenos werden dann künftig im MSCI Small Cap Index gelistet, heisst es weiter. In diesen Index werden zudem die Titel von Cicor neu aufgenommen, die bislang im MSCI Micro Cap gelistet waren. Derweil steigen Rieter vom MSCI Small Cap in den MSCI Micro Cap Index ab. Neben den abgestiegenen Rieter werden künftig auch DocMorris und XLife Sciences im Micro Cap Index geführt. Die Thurgauer Kantonalbank muss indes diese Liste verlassen.